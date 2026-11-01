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Terazi Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Kasım - 8 Kasım haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 2 Kasım - 8 Kasım haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür ikinci evinde ücret, ikramiye ve fiyat başlıklarında yeniden pazarlık gündemi açıyor; teklifleri yazılı olarak karşılaştır. Burcunda retrodaki Venüs kişisel alışverişlerde neye gerçekten değer verdiğini hatırlatıyor. On birinci evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter arkadaş çevresinde masraf beklentisi doğurabilir; gereksiz bir davet için bütçeni sıkıştırma. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı arkadaşlardan gelen yararlı bir öneriyle masrafları hafifletebilir. Yedinci evindeki Satürn ve Neptün ortaklıklarda neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağını belirlemeni istiyor. Hafta sonuna kalan tutarı yeniden hesaplamak, ortakla yaptığın ödeme anlaşmasını bir kez daha okumak sürprizleri azaltır. Ödeme tarihlerini haftanın başında bir kâğıda yazmak iyi gelir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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