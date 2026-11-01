Sevgili Terazi, haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür ikinci evinde ücret, ikramiye ve fiyat başlıklarında yeniden pazarlık gündemi açıyor; teklifleri yazılı olarak karşılaştır. Burcunda retrodaki Venüs kişisel alışverişlerde neye gerçekten değer verdiğini hatırlatıyor. On birinci evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter arkadaş çevresinde masraf beklentisi doğurabilir; gereksiz bir davet için bütçeni sıkıştırma. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı arkadaşlardan gelen yararlı bir öneriyle masrafları hafifletebilir. Yedinci evindeki Satürn ve Neptün ortaklıklarda neyi paylaşıp neyi paylaşmayacağını belirlemeni istiyor. Hafta sonuna kalan tutarı yeniden hesaplamak, ortakla yaptığın ödeme anlaşmasını bir kez daha okumak sürprizleri azaltır. Ödeme tarihlerini haftanın başında bir kâğıda yazmak iyi gelir.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…