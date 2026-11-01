article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Terazi Burcu chevron-right-grey 2 Kasım - 8 Kasım Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 2 Kasım - 8 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Kasım - 8 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, hafta Venüs retrosunun son haftası olarak burcunda açılıyor ve kendi isteklerini yeniden tartıyorsun. Ay'ın burcuna geçtiği günlerde görünürlüğün artıyor, duygusal kararların daha net hissediliyor. Haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür ikinci evinde gelir ve değer meselesini ön plana çıkarıyor. On birinci evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter arkadaş çevreni hareketlendiriyor ve ortak bir hedef için fırsat yaratıyor.

Maddi olarak maaş, prim ya da ek ödeme tarafında yeniden pazarlık yapman gerekebilir; Merkür retrosu teklifleri bulanık gösterebilir, her şeyi yazılı al. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı sosyal çevreden gelen yararlı bir tavsiyeyi getirebilir.

Peki ya aşk? Burcundaki Venüs hafta boyunca ilişkiden gerçekten ne beklediğini sorgulatıyor. Hafta sonunda Ay'ın Venüs'e kavuşması kalbini daha rahat açmana destek veriyor. Bekar Terazi ise bir arkadaş buluşmasında ilgi çekici biriyle karşılaşabilir; ilk adım için acele etme.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın