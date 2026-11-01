Sevgili Terazi, hafta Venüs retrosunun son haftası olarak burcunda açılıyor ve kendi isteklerini yeniden tartıyorsun. Ay'ın burcuna geçtiği günlerde görünürlüğün artıyor, duygusal kararların daha net hissediliyor. Haftanın ortasında Akrep'te buluşan Güneş ve Merkür ikinci evinde gelir ve değer meselesini ön plana çıkarıyor. On birinci evinde Aslan'daki Mars ve Jüpiter arkadaş çevreni hareketlendiriyor ve ortak bir hedef için fırsat yaratıyor.

Maddi olarak maaş, prim ya da ek ödeme tarafında yeniden pazarlık yapman gerekebilir; Merkür retrosu teklifleri bulanık gösterebilir, her şeyi yazılı al. Venüs ve Jüpiter arasındaki uyumlu açı sosyal çevreden gelen yararlı bir tavsiyeyi getirebilir.

Peki ya aşk? Burcundaki Venüs hafta boyunca ilişkiden gerçekten ne beklediğini sorgulatıyor. Hafta sonunda Ay'ın Venüs'e kavuşması kalbini daha rahat açmana destek veriyor. Bekar Terazi ise bir arkadaş buluşmasında ilgi çekici biriyle karşılaşabilir; ilk adım için acele etme.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…