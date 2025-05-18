19 Mayıs - 25 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, enerji dolu bir hafta başlıyor. Hafta boyunca Venüs ve Mars arasındaki üçgenin olumlu enerjisini hissedecek ve kendini canlanmış hissedeceksin. Bu enerji sağlık açısından kıymetli bir dönüşümü de beraberinde getirebilir.

Özellikle 24 ve 25 Mayıs tarihlerinde, duygusal stresini kontrol altına almak ve onun fiziksel rahatsızlıklara dönüşmesini önlemek için içsel dengen üzerinde çalışman gerekebilir. Bu dönemde, hafif bir yoga rutini uygulamak, bu dengenin sağlanmasında oldukça yardımcı olabilir. Enerjini koruyarak bolca eğlenebilir ve kendini iyi hissedebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...