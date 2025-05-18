19 Mayıs - 25 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta özellikle maddi konulara yoğunlaşman gerekebilir. Zira, hafta sonuna doğru birtakım ilginç gelişmelerin yaşanabileceği bir döneme giriyorsun. Mesela 24 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Güneş ile Uranüs üçgeni, beklenmedik bir para girişi ya da yatırım fırsatını kapına getirebilir. Şimdiden söyleyelim, bu hayatını değiştirebilecek bir fırsat olabilir.

Güneş'in İkizler burcundaki hareketi ise seni yeni gelir kaynakları keşfetmeye yönlendiriyor. Belki de uzun zamandır aklında olan o iş fikrini hayata geçirmenin zamanı artık gelmiştir. Yeni bir yatırım yapmayı düşünüyorsan, taşınmaz almak bu hafta sonu bunun için en uygun zaman olabilir.

Aşk hayatında ise 22 Mayıs'tan itibaren Venüs ile Mars arasındaki üçgen açı tutkularını alevlendirebilir. Ancak, Satürn'ün etkisiyle içsel dengeyi kaybetmemeye dikkat etmelisin. Aşk ve tutku, hayatın en güzel yanlarından biri olsa da, aşırıya kaçmak seni zor durumlara sokabilir. Bu dönemde aşk hayatında dengeli olmak, hem kendine hem de ilişkine iyi gelecektir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...