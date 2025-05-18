onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
19 Mayıs - 25 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Mayıs - 25 Mayıs haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta özellikle maddi konulara yoğunlaşman gerekebilir. Zira, hafta sonuna doğru birtakım ilginç gelişmelerin yaşanabileceği bir döneme giriyorsun. Mesela 24 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Güneş ile Uranüs üçgeni, beklenmedik bir para girişi ya da yatırım fırsatını kapına getirebilir. Şimdiden söyleyelim, bu hayatını değiştirebilecek bir fırsat olabilir. 

Güneş'in İkizler burcundaki hareketi ise seni yeni gelir kaynakları keşfetmeye yönlendiriyor. Belki de uzun zamandır aklında olan o iş fikrini hayata geçirmenin zamanı artık gelmiştir. Yeni bir yatırım yapmayı düşünüyorsan, taşınmaz almak bu hafta sonu bunun için en uygun zaman olabilir.

Aşk hayatında ise 22 Mayıs'tan itibaren Venüs ile Mars arasındaki üçgen açı tutkularını alevlendirebilir. Ancak, Satürn'ün etkisiyle içsel dengeyi kaybetmemeye dikkat etmelisin. Aşk ve tutku, hayatın en güzel yanlarından biri olsa da, aşırıya kaçmak seni zor durumlara sokabilir. Bu dönemde aşk hayatında dengeli olmak, hem kendine hem de ilişkine iyi gelecektir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın