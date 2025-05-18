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19 Mayıs - 25 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 19 Mayıs - 25 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta özellikle de 22 Mayıs'tan itibaren, gökyüzünde bir aşk dansı başlıyor. Aşk gezegeni Venüs ile tutku gezegeni Mars, gökyüzünde bir üçgen açı oluşturarak romantizm rüzgarları estirecek. Bu, tutkularının alevleneceği, kalbinin daha hızlı atacağı bir dönem olabilir. Ancak, bir yandan da ciddiyet gezegeni Satürn, seni dengeye çağırıyor.

Aşk ve tutku, hayatın en tatlı baharatlarından bazıları olsa da, aşırıya kaçmak seni beklenmedik zorluklarla karşı karşıya bırakabilir. Satürn'ün etkisi altında, içsel dengeyi kaybetmemek ve aşırılıklardan kaçınmak önem kazanabilir. Tüm bu süreçte en çok da kalbinin ritmini dinlemeye ama aklının sesini de ihmal etmeye özen göster. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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