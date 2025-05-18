19 Mayıs - 25 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta özellikle de 22 Mayıs'tan itibaren, gökyüzünde bir aşk dansı başlıyor. Aşk gezegeni Venüs ile tutku gezegeni Mars, gökyüzünde bir üçgen açı oluşturarak romantizm rüzgarları estirecek. Bu, tutkularının alevleneceği, kalbinin daha hızlı atacağı bir dönem olabilir. Ancak, bir yandan da ciddiyet gezegeni Satürn, seni dengeye çağırıyor.

Aşk ve tutku, hayatın en tatlı baharatlarından bazıları olsa da, aşırıya kaçmak seni beklenmedik zorluklarla karşı karşıya bırakabilir. Satürn'ün etkisi altında, içsel dengeyi kaybetmemek ve aşırılıklardan kaçınmak önem kazanabilir. Tüm bu süreçte en çok da kalbinin ritmini dinlemeye ama aklının sesini de ihmal etmeye özen göster. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...