19 Mayıs - 25 Mayıs Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta her zamankinden biraz daha dikkatli olmalısın. Dürtülerin, özellikle 25 Mayıs itibarıyla Satürn'ün etkisiyle, biraz daha fazla ön plana çıkabilir. Tam da bu noktada aniden başlayan ve kalbinde heyecan yaratan yakınlaşmalar, uzun vadeli bir ilişkiye dönüşebilir.

Aslında bu tamamen romantik bir hikayenin başlangıcı gibi görünüyor, değil mi? Ancak, bu ilişkinin gerçekten uzun vadede mutluluğu da beraberinde getirip getirmeyeceğini sorgulamak önemli olabilir. Belki de bu yeni ilişki, hayatının aşkı olabilir ya da belki de sadece bir macera...

İşte bu yüzden hafta boyunca aşka dair kararlar almadan önce her şeyi dikkatlice düşünmeli ve kalbin kadar aklını da dinlemelisin! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...