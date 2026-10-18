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Terazi Burcu right-white
19 - 25 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 19 Ekim - 25 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 19 Ekim - 25 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftanın açılışında para ve değer alanındaki bir endişe, yaratıcılık ve aşk evindeki yoğun bir dönüşümle birleşiyor; retro Venüs ile Plüton'un karesi bir harcamanın gerçekten sana mı ait olduğunu sorgulatıyor. Ay hafta ortasında iş düzeni alanına geçtiğinde küçük ayarlamalar yapmak kolaylaşır ve içindeki kararsızlık azalır. Sözlerini sayarak ilerlemek hafta boyunca seni yormaz.

Maddi olarak ikinci eve yerleşen Güneş gelir ve harcama dengeni yeniden kurmanı gerektiriyor. Retro dönem başlamadan fiyat ve maaş konuşmalarını netleştir, büyük bir satın almayı erteleme listesine al.

Gelelim aşka. Venüs'ün hafta sonu burcuna geri dönmesi kişisel çekiciliğini ve kendine dair bir yenilenme duygusunu güçlendiriyor; ilişkin varsa sevgini açıkça ifade etmek bağı tazeler. Bekar Terazi ise eski bir yakınlığı sorgulamadan yeni bir tanışmaya vakit tanımalı. Akşam sakin bir sohbet de yeterli.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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