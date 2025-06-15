16 Haziran - 22 Haziran Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz tansiyonlu geçebilir. Fiziksel olarak biraz stresli hissetmen mümkün. Özellikle bel ve böbrek bölgende bir hassasiyet hissedebilirsin. Bu, belki de yoğun iş temposu ya da yaşamın getirdiği stresin bedeninde bir yansıması olabilir.

İşte bu noktada Güneş ile Chiron'un güçlü çekimi, geçmişten bugüne taşıdığın bir sağlık sorunuyla ilgilenmen için sana uygun bir zemin sunabilir. Belki de uzun zamandır görmezden geldiğin, üzerine gitmekten kaçındığın bir duruma odaklanman gerekebilir. Kendine biraz zaman ayır, sağlığını gözden geçir ve gerekirse bir uzmana başvur.

Stresle başa çıkmak için meditasyon ya da hafif yürüyüşler iyi birer seçenek olabilir. Arınmaya. ve şifa bulmaya ihtiyacın var. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…