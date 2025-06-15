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16 Haziran - 22 Haziran Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 16 Haziran - 22 Haziran haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için biraz tansiyonlu geçebilir. Fiziksel olarak biraz stresli hissetmen mümkün. Özellikle bel ve böbrek bölgende bir hassasiyet hissedebilirsin. Bu, belki de yoğun iş temposu ya da yaşamın getirdiği stresin bedeninde bir yansıması olabilir.

İşte bu noktada Güneş ile Chiron'un güçlü çekimi, geçmişten bugüne taşıdığın bir sağlık sorunuyla ilgilenmen için sana uygun bir zemin sunabilir. Belki de uzun zamandır görmezden geldiğin, üzerine gitmekten kaçındığın bir duruma odaklanman gerekebilir. Kendine biraz zaman ayır, sağlığını gözden geçir ve gerekirse bir uzmana başvur.

Stresle başa çıkmak için meditasyon ya da hafif yürüyüşler iyi birer seçenek olabilir. Arınmaya. ve şifa bulmaya ihtiyacın var. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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