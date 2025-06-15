16 Haziran - 22 Haziran Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için biraz daha öz-bakım zamanı olacak gibi görünüyor. Bedeninle olan iletişimini kesinlikle göz ardı etme, çünkü ufak tefek sinyaller sana büyük ipuçları verebilir. Mars'ın enerjisi, bu hafta biraz daha yoğun hissedilebilir ve bu durum baş ve boyun bölgende gerginliklere yol açabilir.

Fiziksel enerjinin tavan yapacağı bir dönemdesin, bu yüzden kendini durdurmakta zorlanabilirsin. Ancak unutma, her zaman olduğu gibi, enerjinin de bir sınırı var ve bu sınırları aşmak, sağlığın için pek de iyi olmayabilir. Kendini dinlemeyi ve enerjini dikkatlice yönetmeyi unutma. Tabii ki, uyku kaliteni yükseltmek adına teknolojiyi bir kenara bırakmayı da düşünmelisin. Gerçekten biraz dinlenmek ve derin uykular enerjini dengelemenin yanında sağlığına da iyi gelecektir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…