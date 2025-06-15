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16 Haziran - 22 Haziran Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 16 Haziran - 22 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Haziran - 22 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta seni ilginç bir süreç bekliyor. Mars'ın 12. evine geçişiyle birlikte, iç dünyana yönelme ve kendini keşfetme zamanı geldi. İçinde gizli kalmış, belki de farkında bile olmadığın konular, bilinçaltında derinlere gömülü meseleler bir bir yüzeye çıkabilir. Bu süreçte ruhsal anlamda biraz yorgun hissetmen ve iş hayatında odaklanma sorunları da yaşaman gayet normal. 

Tam da bu noktada Güneş ile Chiron arasındaki olumlu etkileşim, bir karar vermeni sağlayabilir. Kendini keşfettiğin bu süreçte, iş değişikliği yapmayı da düşünebilirsin. Görünen o ki yeni bir işe adım atmak ve kendine daha fazla uyan bir kariyer planı oluşturmak, motivasyonunu da artıracaktır. 

Aşk hayatında ise perde arkasında cereyan eden etkiler yoğunlaşıyor. Neptün'ün geri hareketi, belki de uzun süredir içinde bulunduğun ve alışkanlığa dönüşen toksik ilişkilerde net bir karar vermene yardımcı olabilir. Eğer aklın ve kalbin farklı şeyler söylüyorsa, bu dönemde biraz yalnız kalmak ve kendi iç dünyanla baş başa olmak sana iyi gelebilir. Kendini dinlemek, duygularını ve düşüncelerini netleştirmek geç kalınmış bir ayrılığı da beraberinde getirebilir. Bu yalnızlık ise sana beklediğinden çok daha iyi gelecektir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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