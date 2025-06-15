16 Haziran - 22 Haziran Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta iş hayatında titizliğin önem kazandığı bir döneme giriyorsun. Mars'ın Başak burcuna geçişi, senin de hayatında bir yolculuğa çıkacağını gösteriyor. Bu yolculuk ise daha düzenli, planlı ve sistematik bir yaşam tarzına doğru. İş yerinde detaylara daha fazla önem vermen gereken bu dönemde başarıya odaklan. Her ne kadar bu süreçte hataları ve kusurları görmek daha kolay olsa da, unutma ki yapıcı olmak her zaman daha değerlidir.

Öte yandan Güneş ile Chiron arasındaki uyumlu açı ise özgüvenini yeniden kazanmana ve yeteneklerini daha doğru bir şekilde sergilemene yardımcı olacak. Kendine olan inancını tazelemek ve yeteneklerini en iyi şekilde kullanmak için hafta boyunca bu enerjiyi kullanabilirsin.

İkili ilişkilerde ise gerçeklerle beklentiler arasındaki farkın belirginleştiği bir dönemdesin. Tam da bu noktada Neptün retrosunun da etkisiyle, hislerinin ve yaşananların birbirinden farklı olabileceğini unutmamalısın. Geçmişten kalan duygusal bir konunun tekrar gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Bu yüzden aşk hayatında ani ve hızlı kararlar almaktan kaçınmanda fayda var. Bu dönemde sabırlı olmak ve duygularını dikkatlice değerlendirmek önemli. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…