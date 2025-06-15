16 Haziran - 22 Haziran Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta aşk hayatın tam bir dizi bölümü gibi olabilir! Neptün'ün geri hareketiyle birlikte, belki de uzun süredir içinde olduğun ve artık bir alışkanlık haline gelen ama aslında sana zarar veren ilişkilerle ilgili net bir karar verme zamanı gelmiş olabilir. Aklın ve kalbin birbirinden farklı şeyler mi söylüyor? Bu dönemde biraz yalnız kalmak ve kendi iç dünyanla baş başa olmak, kendi sesini dinlemek sana iyi gelebilir.

Biraz kendi içine dönerek, duygularını ve düşüncelerini netleştirmek, belki de bir süredir ertelediğin bir ayrılığı gerçekleştirmene yardımcı olabilir. Bu yalnızlık dönemi, başta zor gibi görünse de, aslında sana beklediğinden çok daha fazla huzur ve rahatlama getirebilir. Kendi iç dünyanla baş başa kalmak, belki de uzun süredir ihtiyaç duyduğun şey olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…