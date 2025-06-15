16 Haziran - 22 Haziran Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta senin için ikili ilişkilerde bazı gerçeklerin ve beklentilerin çarpıştığı bir dönem olacak. Bu noktada, Neptün'ün retrosunun da etkisiyle, duygularınla yaşadıklarının birbirinden farklı olabileceğini unutmaman gerekiyor. Duygusal bir denge kurman ve hislerini kontrol etmen bu süreçte oldukça önemli.

Geçmişten kalan bir duygusal konu, belki de eski bir aşk, belki de çözülmemiş bir mesele, tekrar gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Bu yüzden aşk hayatında ani ve hızlı kararlar almaktan kaçınman gerekiyor. Eski bir aşkın dönüşü veya geçmişte çözülmemiş bir mesele, seni ani ve hızlı kararlar almaya itebilir. Ancak unutma, hızlı kararlar genellikle pişmanlık getirir.

Bu dönemde sabırlı olman ve duygularını dikkatlice değerlendirmen gerekiyor. Duygularınla hareket etmek yerine, mantığını kullanman ve durumları soğukkanlılıkla değerlendirmen de senin için daha doğru olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…