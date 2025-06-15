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16 Haziran - 22 Haziran Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
16 - 22 Haziran 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 16 Haziran - 22 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 16 Haziran - 22 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta senin için ikili ilişkilerde bazı gerçeklerin ve beklentilerin çarpıştığı bir dönem olacak. Bu noktada, Neptün'ün retrosunun da etkisiyle, duygularınla yaşadıklarının birbirinden farklı olabileceğini unutmaman gerekiyor. Duygusal bir denge kurman ve hislerini kontrol etmen bu süreçte oldukça önemli.

Geçmişten kalan bir duygusal konu, belki de eski bir aşk, belki de çözülmemiş bir mesele, tekrar gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Bu yüzden aşk hayatında ani ve hızlı kararlar almaktan kaçınman gerekiyor. Eski bir aşkın dönüşü veya geçmişte çözülmemiş bir mesele, seni ani ve hızlı kararlar almaya itebilir. Ancak unutma, hızlı kararlar genellikle pişmanlık getirir.

Bu dönemde sabırlı olman ve duygularını dikkatlice değerlendirmen gerekiyor. Duygularınla hareket etmek yerine, mantığını kullanman ve durumları soğukkanlılıkla değerlendirmen de senin için daha doğru olabilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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