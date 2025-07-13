14 Temmuz - 20 Temmuz Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta, biraz da kendine zaman ayırmanın tam sırası! Evet, biliyoruz, herkesin gözdesi olmak, her durumu düzeltmek ve herkesi memnun etmek senin doğanı gereği. Ancak unutma ki, sen de bir insan ve kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kendine biraz zaman ayırman gerekiyor. Vücudunun sana fısıldadığı 'bana bak' çağrısını duymazdan gelme.

Güzellik, sadece dış görünüşle sınırlı değil. Evet, duruşunla her zaman göz dolduruyorsun ama enerjin de en az dış görünüşün kadar önemli. Enerjini yükseltmek, kendini daha iyi hissetmek için belki de biraz spor yapmayı düşünebilirsin. Unutma, postürün de duruşun kadar önemli.

Belki de bu hafta sonu kendini şımartmalısın! Kendine bir lavanta banyosu hazırla ve suyun sıcaklığında, lavantanın rahatlatıcı kokusunda kendini kaybet. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…