onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Terazi Burcu
14 Nisan - 20 Nisan Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

'Önce ben' diyebilir misiniz? Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 14 Nisan - 20 Nisan haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta gözlerinle ilgili sorunlar yaşayabilirsin! Hayatın tüm renklerini, tüm güzelliklerini ve dertlerini aynı anda görmeye çalışıyorsun. Herkesi ve her şeyi düşünüyorsun. Hatta zaman zaman kararsızlıklarına rağmen risk alan ve başkalarının sorumluluklarını üstlenen taraf oluyorsun. 

Belki de bu yüzden hayatın dertlerini de fazlaca görüyorsun... Tam da bu yüzden burcunda meydana gelen Dolunayın ardından bedenin sana kıymetli bir sinyal verebilir: 'Önce ben' demenin zamanı geldi. 

Gözlerinle gelen sinyaller, önce kendine ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanmanı sağlayabilir. İçindeki sesi dinle... Şifa enerjileri sen kendini önemsedikçe, hayatına dair kararlar verdikçe ve 'önce ben' demeye başladıkça seni saracak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2025 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Terazi burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın