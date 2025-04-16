14 Nisan - 20 Nisan Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta gözlerinle ilgili sorunlar yaşayabilirsin! Hayatın tüm renklerini, tüm güzelliklerini ve dertlerini aynı anda görmeye çalışıyorsun. Herkesi ve her şeyi düşünüyorsun. Hatta zaman zaman kararsızlıklarına rağmen risk alan ve başkalarının sorumluluklarını üstlenen taraf oluyorsun.

Belki de bu yüzden hayatın dertlerini de fazlaca görüyorsun... Tam da bu yüzden burcunda meydana gelen Dolunayın ardından bedenin sana kıymetli bir sinyal verebilir: 'Önce ben' demenin zamanı geldi.

Gözlerinle gelen sinyaller, önce kendine ve duygusal ihtiyaçlarına odaklanmanı sağlayabilir. İçindeki sesi dinle... Şifa enerjileri sen kendini önemsedikçe, hayatına dair kararlar verdikçe ve 'önce ben' demeye başladıkça seni saracak. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal...