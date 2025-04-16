14 Nisan - 20 Nisan Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta uzmanlık alanını derinleştirmelisin! 18 Nisan'dan itibaren güç ve motivasyonununu artıran Mars'tan ilham alarak eğitim ve akademik kariyere odaklanmalısın.

Belki daha önce yarım bıraktığın eğitim hayatında devam etmek ya da yeni bir akademik serüveni başlatmak gündeminde yer alabilir. Her iki durumda da önemli bilgilerle yükselişe geçecek, hayatının bundan sonraki sürecinde sana başarı getirecek adımlar atmaya başlayabilirsin.

Başarı demişken okuldaki başarının dışında iş dünyasında da aktif olabilirsin. Dahil olduğun yeni bir proje, staj programı ya da mevcut işinde daha fazla risk alıp kendini gösterebilirsin. Bu yükselişe ivme kazandıracak ne varsa şansını denemenin tam sırası. Dört koldan sarılarak iş hayatında başarını ve doğal olarak da maddi kazancını artırabilirsin. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...