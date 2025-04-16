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14 Nisan - 20 Nisan Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Yönünüz değişebilir. Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 14 Nisan - 20 Nisan haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 14 Nisan - 20 Nisan haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta uzmanlık alanını derinleştirmelisin! 18 Nisan'dan itibaren güç ve motivasyonununu artıran Mars'tan ilham alarak eğitim ve akademik kariyere odaklanmalısın. 

Belki daha önce yarım bıraktığın eğitim hayatında devam etmek ya da yeni bir akademik serüveni başlatmak gündeminde yer alabilir. Her iki durumda da önemli bilgilerle yükselişe geçecek, hayatının bundan sonraki sürecinde sana başarı getirecek adımlar atmaya başlayabilirsin. 

Başarı demişken okuldaki başarının dışında iş dünyasında da aktif olabilirsin. Dahil olduğun yeni bir proje, staj programı ya da mevcut işinde daha fazla risk alıp kendini gösterebilirsin. Bu yükselişe ivme kazandıracak ne varsa şansını denemenin tam sırası. Dört koldan sarılarak iş hayatında başarını ve doğal olarak da maddi kazancını artırabilirsin. Haftaya görüşünceye dek şans seninle olsun...

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Terazi burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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