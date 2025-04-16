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14 Nisan - 20 Nisan Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
14 - 20 Nisan 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Kazanacaksınız! Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 14 Nisan - 20 Nisan haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Nisan - 20 Nisan haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta hem aşkta hem de iş hayatında kazanabilirsin. Geçtiğimiz haftanın en önemli astrolojik olayı olan Dolunay ile başlayan kazanma döngün bu hafta da devam edebilir. Hatta Mars'ın da etkisiyle artabilir. 

Tam da bu noktada haftanın henüz başından itibaren eğitim hayatın ve yeni uzmanlık alanları gündeminde yer alabilir. Bu sayede yolun açılabilir, önündeki tüm engeller tek tek kalkabilir. Bunun için ise bir an önce eğitim hayatına odaklanmalısın. Kişisel gelişimine önem vermeli, iş hayatında rakiplerinin önüne geçmeni sağlayacak o adımı atmalısın. 

Gelelim aşk hayatına. 'Zıt kutuplar birbirini çeker' derler ya iş o gerçek olacak. Bu hafta senin tam tersin biri kalbini çalacak. Hatta aşka kapıldığında onunla her şeye hazır olduğunu fark edeceksin, bizden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Terazi burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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