14 Nisan - 20 Nisan Terazi Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta hem aşkta hem de iş hayatında kazanabilirsin. Geçtiğimiz haftanın en önemli astrolojik olayı olan Dolunay ile başlayan kazanma döngün bu hafta da devam edebilir. Hatta Mars'ın da etkisiyle artabilir.

Tam da bu noktada haftanın henüz başından itibaren eğitim hayatın ve yeni uzmanlık alanları gündeminde yer alabilir. Bu sayede yolun açılabilir, önündeki tüm engeller tek tek kalkabilir. Bunun için ise bir an önce eğitim hayatına odaklanmalısın. Kişisel gelişimine önem vermeli, iş hayatında rakiplerinin önüne geçmeni sağlayacak o adımı atmalısın.

Gelelim aşk hayatına. 'Zıt kutuplar birbirini çeker' derler ya iş o gerçek olacak. Bu hafta senin tam tersin biri kalbini çalacak. Hatta aşka kapıldığında onunla her şeye hazır olduğunu fark edeceksin, bizden söylemesi. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...