14 Nisan - 20 Nisan Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta itibarıyla ardımızda bıraktığımız Dolunayın etkileri henüz geçti sanma. Artık enerjisi git gide azalan Dolunay, daha dengeli kararlar almanı sağlıyor. Ancak aynı anda her zamankinden canlı bir zihne sahip olmana ve duygusal anlamda da derinleşmene yol açıyor.

İşte bu noktada yaratıcı düşünceler ve başarılı olacak projeler inşa etmeye de hazırsın. Belki de artık düşüncelerini başkalarına da anlatmanın ve paraya dönüştürmek için harekete geçmenin de zamanı gelmiştir. Kendine güvenerek yaratıcılığını ortaya çıkarmaya hazır ol.

Hafta boyunca her anın hareketli, canlı ve dinamik geçecek. Bu yüzden hayatın ritmine ayak uydurmak için bedensel anlamda da güçlü olmalısın. Belki spor yapmalı, tabii bunun için güne erken de başlamalısın. Bakarsın, spor aktiviteleri sırasında tatlı tesadüfle yeni insanlarla da tanışırsın. Hatta aşkı bile bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...