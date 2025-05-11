12 Mayıs - 18 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta Akrep Dolunayı ile birlikte gözlerini biraz da mutfaktaki alışkanlıklarına çevirmen gerektiğini işaret ediyor. Tam da bu noktada yeme alışkanlıklarını ve bağırsak sağlığını mercek altına alman için ideal bir zaman olabilir. Belki de bir süredir ertelediğin o detoks programına başlama vakti geldi çattı, ne dersin?

Hafif ve sağlıklı beslenme, bu hafta senin için büyük bir fark yaratabilir. Mutfakta daha bilinçli seçimler yapmanı ve vücudunu temizleyerek daha enerjik hissetmeni sağlayabilir. Unutma, sağlıklı bir vücut, sağlıklı bir zihin demektir! Her adımda kendini daha iyi hissedeceksin! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…