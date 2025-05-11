12 Mayıs - 18 Mayıs Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında Koç ve yükselen Koç burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek?
İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları
Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları
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