12 Mayıs - 18 Mayıs Koç Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu hafta biraz hareketli geçeceğe benziyor. Gökyüzündeki enerjiler, hayatına doğrudan etki ediyor. Güneş ile Uranüs'ün kozmik dansı, enerjin üzerinde bazı dalgalanmalara sebep olabilir. Bu durum, genellikle bedeninide ani enerji yükselişleri ve düşüşleri şeklinde kendini gösterir.

Bu durumda bir anın bir anını tutmayabilir. Bu dengeyi sağlamak için rutinlere odaklanmak iyi olabilir. Belki de bir süre vitamin desteği de alabilirsin. Tabii hekim gözetiminde! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…