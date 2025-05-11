12 Mayıs - 18 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bu hafta senin için aşk dolu geçecek. Öyle ki aşk hayatında, adeta bir dizi finaline yakışır türden karmaşık durumlarla karşılaşabilirsin. Tutkuların, bir aşk romanındaki gibi derinleşmeye başlayabilir ve bu durum, seni daha fazla bağ kurma ihtiyacına itebilir. Özellikle geçmişte kapanmayan bir sayfanın yeniden açılmasına neden olabilir.

Belki de eski bir aşk ya da hâlâ üzerine konuşulmayan bir konu yeniden gündeme gelebilir. Tüm bunlar okurken kontrolü kaybedeceğine ve duygusal dengesizliklerle belirsizliklere dalacağını ise sanmamalısın! Zira, her ne kadar öyle görünmüyor olsa da aslında her şey senin kontrolünde ve senin elinde... İstediğin duyguları tozlu raflardan çıkar, istediğin aşka şans ver! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…