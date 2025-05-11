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12 Mayıs - 18 Mayıs Terazi Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Terazi ve yükselen Terazi burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 12 Mayıs - 18 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bu hafta senin için aşk dolu geçecek. Öyle ki aşk hayatında, adeta bir dizi finaline yakışır türden karmaşık durumlarla karşılaşabilirsin. Tutkuların, bir aşk romanındaki gibi derinleşmeye başlayabilir ve bu durum, seni daha fazla bağ kurma ihtiyacına itebilir. Özellikle geçmişte kapanmayan bir sayfanın yeniden açılmasına neden olabilir. 

Belki de eski bir aşk ya da hâlâ üzerine konuşulmayan bir konu yeniden gündeme gelebilir. Tüm bunlar okurken kontrolü kaybedeceğine ve duygusal dengesizliklerle belirsizliklere dalacağını ise sanmamalısın! Zira, her ne kadar öyle görünmüyor olsa da aslında her şey senin kontrolünde ve senin elinde... İstediğin duyguları tozlu raflardan çıkar, istediğin aşka şans ver! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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