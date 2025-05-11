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12 Mayıs - 18 Mayıs Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
12 - 18 Mayıs 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koç ve yükselen Koç burçlarının aşkla imtihanını ve 12 Mayıs - 18 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Koç ve yükselen Koç burçlarının 12 Mayıs - 18 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu haftanın ilk ışıklarıyla beraber seni tutku dolu bir dönem bekliyor. Akrep Dolunayı'nın gizemli ve büyülü etkisi altında, kalbinin derinliklerinde saklı kalmış duyguların yüzeye çıkması kaçınılmaz olacak. Bu etki, seni tutkunun sarhoş edici dalgalarına sürükleyebilirken, aynı zamanda gerçeklerle yüzleşmeni de sağlayabilir.

Belki de hiç beklemediğin bir duygusal açılım yaşayabilirsin. Kalbinin kapılarını aralayıp içerisinde sakladığın duyguları dışarı çıkarabilirsin. Ya da belki de bir süredir görmezden geldiğin, üzerini örttüğün bir durumla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. İşin sırrı ise duygusal dalgaları kabullenmek ve başa çıkmak için gereken gücü kendinde bulmak!

Unutma, her zorlukla birlikte yeni bir başlangıç da gelir. Belki de bu hafta, hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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