12 Mayıs - 18 Mayıs Koç Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Koç, bu haftanın ilk ışıklarıyla beraber seni tutku dolu bir dönem bekliyor. Akrep Dolunayı'nın gizemli ve büyülü etkisi altında, kalbinin derinliklerinde saklı kalmış duyguların yüzeye çıkması kaçınılmaz olacak. Bu etki, seni tutkunun sarhoş edici dalgalarına sürükleyebilirken, aynı zamanda gerçeklerle yüzleşmeni de sağlayabilir.

Belki de hiç beklemediğin bir duygusal açılım yaşayabilirsin. Kalbinin kapılarını aralayıp içerisinde sakladığın duyguları dışarı çıkarabilirsin. Ya da belki de bir süredir görmezden geldiğin, üzerini örttüğün bir durumla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. İşin sırrı ise duygusal dalgaları kabullenmek ve başa çıkmak için gereken gücü kendinde bulmak!

Unutma, her zorlukla birlikte yeni bir başlangıç da gelir. Belki de bu hafta, hayatında yeni bir sayfa açmanın tam zamanıdır. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…