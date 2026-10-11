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Terazi Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ekim - 18 Ekim haftasında Terazi ve yükselen Terazi burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, haftanın ilk günlerinde Ay para evindeyken bel ve böbrek bölgende hassasiyet hissedebilirsin; yeterince su içmek ve uzun süre aynı pozisyonda oturmamak önemli. Yeniay'ın etkisi sürerken yeni bir sağlıklı alışkanlığı bu hafta sabit tutmak mümkün, uykunu düzenli saatlere bağlamak ilk adım olabilir. Retrodaki Venüs tatlıya ve rafine karbonhidrata olan isteğini artırıyor, yanına meyve almak bu isteği yönetir. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı hafta ortasında cildini ve genel enerjini güçlendiriyor, bol su ve nemlendirici iyi gelir. Hafta sonuna doğru Oğlak İlk Dördün'ü ev ve aile stresinin midene yansımasına yol açabilir, hafif akşam yemekleri tercih etmek yeterli. Bel bölgeni ısıtan hafif bir germe hareketi biriken kasılmayı çözer.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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