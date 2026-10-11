Sevgili Terazi, haftanın ilk günlerinde Ay para evindeyken bel ve böbrek bölgende hassasiyet hissedebilirsin; yeterince su içmek ve uzun süre aynı pozisyonda oturmamak önemli. Yeniay'ın etkisi sürerken yeni bir sağlıklı alışkanlığı bu hafta sabit tutmak mümkün, uykunu düzenli saatlere bağlamak ilk adım olabilir. Retrodaki Venüs tatlıya ve rafine karbonhidrata olan isteğini artırıyor, yanına meyve almak bu isteği yönetir. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı hafta ortasında cildini ve genel enerjini güçlendiriyor, bol su ve nemlendirici iyi gelir. Hafta sonuna doğru Oğlak İlk Dördün'ü ev ve aile stresinin midene yansımasına yol açabilir, hafif akşam yemekleri tercih etmek yeterli. Bel bölgeni ısıtan hafif bir germe hareketi biriken kasılmayı çözer.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…