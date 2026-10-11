article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Terazi Burcu chevron-right-grey 12 Ekim - 18 Ekim Terazi Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Terazi Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 12 Ekim - 18 Ekim haftası Terazi ve yükselen Terazi burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Terazi ve yükselen Terazi burçlarının 12 Ekim - 18 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, yöneticin Venüs'ün para evinde retroda olması bu hafta bütçeni ve değerlerini sorgulatıyor; neye para harcamak istediğini netleştirmek asıl iş. Ay'ın Akrep'ten geçtiği ilk günlerde gizli kalmış bir gideri, unutulmuş bir aboneliği ya da kendin için yaptığın küçük harcamaları ortaya çıkarabilir. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı arkadaş çevrenden ya da ekipten gelen bir gelir fırsatını destekliyor, koşulları yazılı sormak önemli. Mars ile Satürn'ün üçgeni ortak harcamalarda sorumluluğu net bölüştürmeni istiyor. Büyük bir alışveriş ya da yatırımı Oğlak İlk Dördün'ünden sonraya bırakmak şart. Yeniay'da koyduğun birikim hedefini bu hafta küçük bir tutarla başlatmak iyi bir adım. Alışverişte kararsız kaldığında ürünü sepette birkaç gün beklemek gereksiz harcamayı azaltır. Ortak harcadığın biriyle hesabı sakin bir dille konuşmak dengeni korur.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Terazi Burcu Yorumu

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Terazi Burcu Yorumu

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Terazi Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Terazi burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın