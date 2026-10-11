Sevgili Terazi, yöneticin Venüs'ün para evinde retroda olması bu hafta bütçeni ve değerlerini sorgulatıyor; neye para harcamak istediğini netleştirmek asıl iş. Ay'ın Akrep'ten geçtiği ilk günlerde gizli kalmış bir gideri, unutulmuş bir aboneliği ya da kendin için yaptığın küçük harcamaları ortaya çıkarabilir. Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı arkadaş çevrenden ya da ekipten gelen bir gelir fırsatını destekliyor, koşulları yazılı sormak önemli. Mars ile Satürn'ün üçgeni ortak harcamalarda sorumluluğu net bölüştürmeni istiyor. Büyük bir alışveriş ya da yatırımı Oğlak İlk Dördün'ünden sonraya bırakmak şart. Yeniay'da koyduğun birikim hedefini bu hafta küçük bir tutarla başlatmak iyi bir adım. Alışverişte kararsız kaldığında ürünü sepette birkaç gün beklemek gereksiz harcamayı azaltır. Ortak harcadığın biriyle hesabı sakin bir dille konuşmak dengeni korur.

Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…