Sevgili Terazi, burcundaki Güneş'in Jüpiter'le uyumlu açısı arkadaş çevreni ve ekip çalışmanı güçlendiriyor; bu hafta sosyal bağlantılar kariyerine fırsat taşıyor. Yeniay'ın etkisi sürerken hedeflerini somut adımlara çevirmek için hafta ortası ideal, Oğlak İlk Dördün'ü ise hafta sonuna doğru bu hedeflerin ev hayatınla uyumunu sorgulatacak. Mars ile Satürn'ün üçgeni ortaklıklarda sorumluluğu net bölüştürmeni destekliyor.

Maddi olarak yöneticin Venüs'ün para evinde retroda olması bütçeni ve değerlerini sorgulatıyor. Haftanın başında Akrep'teki Ay gizli kalmış bir gideri ya da kullanılmayan bir aboneliği ortaya çıkarabilir. Büyük bir alışverişi ya da yatırımı hafta sonundan sonraya bırakmak şart.

Gelelim aşka. Karşı burcundaki Satürn'ün Mars'la üçgeni ilişkinde istikrar ve bağlılık konularını güçlendiriyor; ilişkin varsa ortak bir gelecek planı yapmak yakınlaştırır. Bekarsan Yeniay'ın taze enerjisiyle yeni bir döngüye giriyorsun, hafta ortasında bir arkadaş ortamında tanışacağın biri ciddi bir ilişkiye dönüşebilir; yalnız Venüs retrosu eski sevgilinle yolların bir tesadüfle kesişebileceğini söylüyor, eski heyecanı yeni kişiyle kıyaslamamak iyi olur.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…