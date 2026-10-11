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Terazi Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Terazi ve yükselen Terazi burçları 12 Ekim - 18 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ekim - 18 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor?

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, burcundaki Güneş'in Jüpiter'le uyumlu açısı arkadaş çevreni ve ekip çalışmanı güçlendiriyor; bu hafta sosyal bağlantılar kariyerine fırsat taşıyor. Yeniay'ın etkisi sürerken hedeflerini somut adımlara çevirmek için hafta ortası ideal, Oğlak İlk Dördün'ü ise hafta sonuna doğru bu hedeflerin ev hayatınla uyumunu sorgulatacak. Mars ile Satürn'ün üçgeni ortaklıklarda sorumluluğu net bölüştürmeni destekliyor.

Maddi olarak yöneticin Venüs'ün para evinde retroda olması bütçeni ve değerlerini sorgulatıyor. Haftanın başında Akrep'teki Ay gizli kalmış bir gideri ya da kullanılmayan bir aboneliği ortaya çıkarabilir. Büyük bir alışverişi ya da yatırımı hafta sonundan sonraya bırakmak şart.

Gelelim aşka. Karşı burcundaki Satürn'ün Mars'la üçgeni ilişkinde istikrar ve bağlılık konularını güçlendiriyor; ilişkin varsa ortak bir gelecek planı yapmak yakınlaştırır. Bekarsan Yeniay'ın taze enerjisiyle yeni bir döngüye giriyorsun, hafta ortasında bir arkadaş ortamında tanışacağın biri ciddi bir ilişkiye dönüşebilir; yalnız Venüs retrosu eski sevgilinle yolların bir tesadüfle kesişebileceğini söylüyor, eski heyecanı yeni kişiyle kıyaslamamak iyi olur.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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