Sevgili Koç, bu hafta Mars ile Satürn'ün üçgeni burcundaki Satürn'ün disiplinini işine çeviriyor; haftanın ikinci yarısında dağınık kalan hedeflerini somut adımlara bölmek mümkün olacak. Plüton'un ileri harekete dönmesi çalıştığın grupların ve arkadaş çevrenin güç dengelerini yeniden kuruyor, kimin ne yaptığını gözlemleyerek hareket etmek işine yarar. Hafta sonuna doğru Oğlak İlk Dördün'ü kariyer hedeflerini gerçekçi bir süzgeçten geçirmeni isteyecek.

Maddi olarak haftanın başında Akrep'teki Ay ortak kaynakları, borç ve alacakları gündeme getiriyor. Venüs retrosu eski bir ödemeyi ya da paylaşılan bir gideri yeniden açabilir; bunu sakin bir dille netleştirmek gerekiyor. Büyük bir yatırımı hafta sonundan sonraya bırakmak daha sağlam olur.

Gelelim aşka. Sekizinci evdeki Venüs retrosu geçmişten gelen bir konuşmayı ya da yakınlığı hatırlatabilir; ilişkin varsa haftanın başında güven ve mahremiyet üzerine açık bir sohbet bağınızı sağlamlaştırır. Bekarsan hafta ortasında Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı sosyal ortamlarda yeni biriyle kolay iletişim kurmanı sağlıyor, ama eski sevgilinin bir mesajla yeniden ortaya çıkması da mümkün; cevap vermeden önce o ilişkiden ne beklediğini düşün.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…