article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Koç Burcu chevron-right-grey 12 Ekim - 18 Ekim Koç Burcu Haftalık Burç Yorumu

Koç Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Koç ve yükselen Koç burçları 12 Ekim - 18 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 12 Ekim - 18 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bu hafta Mars ile Satürn'ün üçgeni burcundaki Satürn'ün disiplinini işine çeviriyor; haftanın ikinci yarısında dağınık kalan hedeflerini somut adımlara bölmek mümkün olacak. Plüton'un ileri harekete dönmesi çalıştığın grupların ve arkadaş çevrenin güç dengelerini yeniden kuruyor, kimin ne yaptığını gözlemleyerek hareket etmek işine yarar. Hafta sonuna doğru Oğlak İlk Dördün'ü kariyer hedeflerini gerçekçi bir süzgeçten geçirmeni isteyecek.

Maddi olarak haftanın başında Akrep'teki Ay ortak kaynakları, borç ve alacakları gündeme getiriyor. Venüs retrosu eski bir ödemeyi ya da paylaşılan bir gideri yeniden açabilir; bunu sakin bir dille netleştirmek gerekiyor. Büyük bir yatırımı hafta sonundan sonraya bırakmak daha sağlam olur.

Gelelim aşka. Sekizinci evdeki Venüs retrosu geçmişten gelen bir konuşmayı ya da yakınlığı hatırlatabilir; ilişkin varsa haftanın başında güven ve mahremiyet üzerine açık bir sohbet bağınızı sağlamlaştırır. Bekarsan hafta ortasında Güneş ile Jüpiter'in uyumlu açısı sosyal ortamlarda yeni biriyle kolay iletişim kurmanı sağlıyor, ama eski sevgilinin bir mesajla yeniden ortaya çıkması da mümkün; cevap vermeden önce o ilişkiden ne beklediğini düşün.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Koç Burcu Yorumu

Aylık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Koç Burcu Yorumu

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Koç Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Koç burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın