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Temmuz Oğlak Burcu Aylık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
Temmuz 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Temmuz ayında bir hayli hareketli! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları Temmuz ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Temmuz ayı nasıl geçecek? Bu ay Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Ayın en güçlü etkilerinden biri 10 Temmuz’daki Oğlak dolunayı. Bu dolunay sizin burcunuzda gerçekleşeceği için, kimliğiniz, duruşunuz ve bireysel hedeflerinizle ilgili önemli farkındalıklar getirecek. Kendinize yeni bir yön çizebilir, hayatınızda net bir duruş sergileyebilirsiniz. Bu bir tamamlanma ve bırakma süreci de olabilir; artık size yük olan bir sorumluluğu geride bırakma zamanı. 

7 Temmuz’da Uranüs’ün İkizler burcuna geçmesiyle birlikte iş yaşamınızda yeni sistemler, teknolojik değişimler ya da çalışma rutinlerinde beklenmedik yenilikler olabilir. 24 Temmuz’daki Aslan yeni ayı ise ortaklaşa finans, krediler, miraslar gibi paylaşıma dayalı konularda yeni başlangıçları işaret ediyor. Ancak, 17 Temmuz’da başlayacak Merkür retrosu özellikle maddi paylaşımlarda ve ilişkilerde iletişim problemleri yaratabilir.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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