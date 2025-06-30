Temmuz Oğlak Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aşk hayatınızda netlik ve dönüşüm ayı başlıyor. 10 Temmuz’daki dolunay, kişisel farkındalıklarınızla birlikte ilişkilerinizde ne istediğinizi sorgulamanıza neden olabilir. İlişkisi olan Oğlaklar için bu dönem ya daha güçlü bir bağ kurma ya da bazı şeyleri sonlandırma süreci olabilir. Bekar Oğlaklar ise bu dönemde kendilerini duygusal olarak daha ciddi ve seçici hissedebilirler. 17 Temmuz sonrası Merkür retrosu, özellikle eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmesine, iletişimde yanlış anlaşılmalara neden olabilir.