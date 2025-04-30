Mayıs Oğlak Burcu Aylık Burç Yorumu

1–20 Mayıs arası Güneş Boğa’da yani sizin 5. evinizi aktive ediyor. Bu da kişisel yaratıcılığınızı, aşk hayatınızı, çocuklarla ilgili konuları ve hobileri ön plana çıkarıyor. Bu dönem kendine zaman ayırma, eğlenme ve neşelenme dönemi.

12 Mayıs’ta Akrep Dolunayı kariyer ve aile arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu dönemde ailevi sorumluluklar ve iş arasındaki dengeyi sağlamak önemli olacak. Hatta işinizle ilgili büyük bir karar almanız gerekebilir.

20 Mayıs’tan itibaren Güneş İkizler burcuna geçiyor, yani sizin 10. evinize (kariyer evi) geçiş yaparak iş hayatınızda görünürlüğünüzü artıracak. İşleriniz hızlanacak ve büyük fırsatlar sunacak.

27 Mayıs Yeni Ayı ise iş yerinde yepyeni bir başlangıç yapmana olanak tanıyacak. Keyifli bir ay olsun!