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Mayıs Oğlak Burcu Aylık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

1–20 Mayıs arası Güneş Boğa’da yani sizin 5. evinizi aktive ediyor. Bu da kişisel yaratıcılığınızı, aşk hayatınızı, çocuklarla ilgili konuları ve hobileri ön plana çıkarıyor. Bu dönem kendine zaman ayırma, eğlenme ve neşelenme dönemi.

12 Mayıs’ta Akrep Dolunayı kariyer ve aile arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu dönemde ailevi sorumluluklar ve iş arasındaki dengeyi sağlamak önemli olacak. Hatta işinizle ilgili büyük bir karar almanız gerekebilir.

20 Mayıs’tan itibaren Güneş İkizler burcuna geçiyor, yani sizin 10. evinize (kariyer evi) geçiş yaparak iş hayatınızda görünürlüğünüzü artıracak. İşleriniz hızlanacak ve büyük fırsatlar sunacak.

27 Mayıs Yeni Ayı ise iş yerinde yepyeni bir başlangıç yapmana olanak tanıyacak. Keyifli bir ay olsun!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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