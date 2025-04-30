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Mayıs Oğlak Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Mayıs ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Oğlak ve yükselen Oğlak burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Mayıs ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Mayıs ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Venüs-Neptün kavuşumu (5–10 Mayıs) aşk hayatında duygusal hayal kırıklıkları veya yanlış anlamalar getirebilir. İlişkilerde gerçekçi olmaya çalışmak önemli.

12 Mayıs’ta Akrep Dolunayı aşk hayatında önemli bir farkındalık getirebilir. Mevcut ilişkilerinizi gözden geçirebilir veya eski bir ilişkinin sonlanmasına karar verebilirsiniz.

20 Mayıs sonrası Güneş’in İkizler’e geçmesiyle birlikte hem sosyal hayat hem de aşk hayatı daha aktif bir döneme girecek. Yeni insanlarla tanışabilir ve eğlenceli bir döneme adım atabilirsiniz. Ay sonu aşk hayatında yepyeni bir sayfa açacaksınız.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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