Mayıs Oğlak Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Venüs-Neptün kavuşumu (5–10 Mayıs) aşk hayatında duygusal hayal kırıklıkları veya yanlış anlamalar getirebilir. İlişkilerde gerçekçi olmaya çalışmak önemli.

12 Mayıs’ta Akrep Dolunayı aşk hayatında önemli bir farkındalık getirebilir. Mevcut ilişkilerinizi gözden geçirebilir veya eski bir ilişkinin sonlanmasına karar verebilirsiniz.

20 Mayıs sonrası Güneş’in İkizler’e geçmesiyle birlikte hem sosyal hayat hem de aşk hayatı daha aktif bir döneme girecek. Yeni insanlarla tanışabilir ve eğlenceli bir döneme adım atabilirsiniz. Ay sonu aşk hayatında yepyeni bir sayfa açacaksınız.