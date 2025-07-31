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Ağustos Oğlak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
Ağustos 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının Ağustos ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Ağustos ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu ayın Dolunay fazında, sinir sistemin ve baş-boyun bölgen üzerinde bir miktar hassasiyet oluşabilir. Bu durum, migren veya tansiyon kaynaklı baş ağrılarına karşı daha duyarlı olmana neden olabilir. Dolayısıyla, bu dönemde kendine ekstra özen göstermeni öneriyoruz.

Bunun yanı sıra, bu dönemde zihinsel temizliğin önemini de hatırlatmak isteriz. Yoğun stres ve karmaşık düşünceler, bedeninin enerjisini düşürebilir. Bu nedenle, meditasyon gibi rahatlama tekniklerini kullanarak zihnini arındırmayı deney Ayrıca, bedensel detoks da seni rahatlatacak ve enerjini yükseltecek bir diğer faktör olacaktır. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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