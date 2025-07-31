Ağustos Oğlak Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu ayın Dolunay fazında, sinir sistemin ve baş-boyun bölgen üzerinde bir miktar hassasiyet oluşabilir. Bu durum, migren veya tansiyon kaynaklı baş ağrılarına karşı daha duyarlı olmana neden olabilir. Dolayısıyla, bu dönemde kendine ekstra özen göstermeni öneriyoruz.

Bunun yanı sıra, bu dönemde zihinsel temizliğin önemini de hatırlatmak isteriz. Yoğun stres ve karmaşık düşünceler, bedeninin enerjisini düşürebilir. Bu nedenle, meditasyon gibi rahatlama tekniklerini kullanarak zihnini arındırmayı deney Ayrıca, bedensel detoks da seni rahatlatacak ve enerjini yükseltecek bir diğer faktör olacaktır. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…