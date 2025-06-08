9 Haziran - 15 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta gökyüzündeki hareketlilikten bahsetmeliyiz. Zira Güneş ile Satürn arasındaki gergin kare açı, seni biraz tıbbi kontroller konusunda uyarıyor gibi. Özellikle kemiklerin ve dişlerin üzerine titremen gereken bir dönemde olduğunu söyleyebiliriz. Belki de uzun zamandır ertelediğin o diş doktoru randevunu bu hafta içinde almalısın!

Ufak bir önerimiz daha var: Bu hafta kendini biraz daha fazla dinlemeye çalış. Yani, enerjini ağır tempolu işlere harcamak yerine, biraz daha yavaşlamayı ve bedeninin ne istediğini anlamayı deneyebilirsin. Belki de biraz daha fazla uyku ya da biraz daha fazla hareket tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Unutma, bu hafta kendine biraz daha fazla özen göstermek senin elinde! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…