30 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün ana gündem madden para olacak gibi görünüyor. Uzun zamandır üzerinde düşündüğün, belki de uykularını dahi kaçıran bir maddi planın varsa, bugün onu yeniden şekillendirmek için mükemmel bir zaman olabilir.

Yatırımlarını gözden geçirmek, belki de bir miras meselesini sonuca bağlamak veya farklı maddi kaynaklar arayışına girmek de zihnini meşgul edebilir. Bugün aklına gelebilecek yeni bir fikir, belki de uzun vadede sana maddi konfor sağlayacak olan o büyük adım olacaktır. Geçmişi ve geleceği düşün, dikkatle bir strateji belirle ve kazanmaya ilerle!

Aşk hayatına gelecek olursak, duygularını mantığınla harmanladığın bir süreçtesin. Belki de sevdiğin kişiyle ciddi bir konuşma yapma zamanı gelmiştir. Ya da belki de ilişkinin yönünü belirleyecek bir karar alman gerekiyordur. Ancak bekar bir Oğlak burcuysan, mantıklı bir flört bugün kalbini çalabilir. Kontrolü kaybetmeden aşık olmanın bir yolunu bulmuş olabilirsin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...