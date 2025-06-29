30 Haziran - 6 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, galiba bu hafta çokça yorulacaksın! Ay'ın Başak burcunda seyir halinde olması, haftanın ilk günlerinde sırt ve diz bölgelerinde bir miktar hassasiyet hissetmeni sağlayabilir. Ancak endişelenme, bu durumun üstesinden gelmek için düzenli esneme hareketleri ve hafif yürüyüşlerle kaslarını güçlendirebilirsin. Kendini daha enerjik ve sağlıklı hissetmek için bu egzersizleri rutinin bir parçası haline getirmeyi unutma!

Hafta ortasında ise işler bir hayli yoğunlaşabilir. Projeler, toplantılar, belki de beklenmedik görevler... Tüm bunlarla başa çıkmak için uyku düzenine ekstra özen göstermelisin. İyi bir gece uykusu, zihnin ve bedenin yeniden enerji toplamasını sağlar. Haftanın sonuna geldiğimizde ise bedenin yenilenmek adına mutlaka dinlenmelisin. Sık sık yaptığın gibi hafta sonunu da iş ile geçirmemen gerekiyor. Sağlık için seni uyarıyoruz, sözlerimize kulak ver! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…