29 Mayıs Perşembe Oğlak Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugünlerde belki de biraz fazla ciddi ve kontrollü olma eğilimindeydin, değil mi? Ancak bugün, tüm bu katı enerjinin yerini daha rahat, daha akıcı bir enerji alıyor. Kendini daha hafif ve özgür hissetmeye başlayabilirsin. Partnerinle kurduğun diyaloglar, seni duygusal anlamda tatmin edebilir ve ilişkinde yeni bir sayfa açabilir.

Eğer yalnızsan ve kalbindeki boşluğu dolduracak birini arıyorsan, bugün beklenmedik bir buluşma senin kalbini hızlandırabilir. Belki de bir kafede, belki bir kitapçıda, belki de tamamen beklenmedik bir yerde, beklenmedik bir yabancıyla karşılaşabilirsin. Bu yabancı, belki de hayatının aşkıdır. Peki, sen bu beklenmeyen yabancıya kapılmaya var mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…