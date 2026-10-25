article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 26 Ekim - 1 Kasım Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
26 Ekim 2026 - 1 Kasım 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 26 Ekim - 1 Kasım haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, hafta duyguların ve yaratıcılığın yükseldiği dolunayla kalp ritmin, göğsün ve sırtın yoğunluğa karşı duyarlı hale gelebilir. İlk günlerde içinde sakladığın bir duyguyu açığa vurmak sana ferahlık verir. Güneş arkadaşlık alanında olduğu için arkadaş ortamında geç saate kalmak uykuna yansıyabilir. Plüton'un para alanına dokunması yeme alışkanlıklarını sorgulatabilir; ara öğünlerini sadeleştir. Merkür geri giderken uzun süreli bir spor ya da diyet planı yerine kısa vadeli, esnek bir program seç. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e geçmesiyle ev ortamında dinlenmek iyi gelir. Hafta sonu omuz başlarına sıcak bir havlu koymak sinir sistemini rahatlatır, hafif ve sıcak bir çorba da akşamlarına iyi gelir. Haftanın sonunda erken uyumak enerjini yeniler. Derin nefes almayı ihmal etme.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Oğlak Burcu Yorumu

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Oğlak Burcu Yorumu

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Oğlak Burcu Yorumu

Bu Hafta Finansal Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💰

Oğlak burcu için para kapıda mı? 💰 Bu hafta finansal durumun yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın