Sevgili Oğlak, hafta duyguların ve yaratıcılığın yükseldiği dolunayla kalp ritmin, göğsün ve sırtın yoğunluğa karşı duyarlı hale gelebilir. İlk günlerde içinde sakladığın bir duyguyu açığa vurmak sana ferahlık verir. Güneş arkadaşlık alanında olduğu için arkadaş ortamında geç saate kalmak uykuna yansıyabilir. Plüton'un para alanına dokunması yeme alışkanlıklarını sorgulatabilir; ara öğünlerini sadeleştir. Merkür geri giderken uzun süreli bir spor ya da diyet planı yerine kısa vadeli, esnek bir program seç. Hafta ortasında Ay'ın İkizler'e geçmesiyle ev ortamında dinlenmek iyi gelir. Hafta sonu omuz başlarına sıcak bir havlu koymak sinir sistemini rahatlatır, hafif ve sıcak bir çorba da akşamlarına iyi gelir. Haftanın sonunda erken uyumak enerjini yeniler. Derin nefes almayı ihmal etme.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…