23 Haziran - 29 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz farklı geçebilir! Özellikle hafta ortasında gökyüzünde belirecek olan Yeni Ay, bedenine odaklanma fırsatı sunabilir. Uykusuz geçen geceler, sabahları bitkin uyanmalar veya kronikleşen ağrılar birer birer son bulabilir.

Yeni Ay'ın enerjisi sana uyku düzenini gözden geçirme ve belki de biraz daha sağlıklı bir uyku düzeni oluşturma zamanı diyor. Belki de biraz daha erken yatmayı denemeli veya gece geç saatlere kadar süren ekran karşısında geçirilen zamanı kısmalısın.

Ayrıca, bu hafta bilinçaltından gelen rüyalar da fazlasıyla dikkat çekebilir. Bu rüyalar, iç dünyan hakkında sana ipuçları verebilir ve belki de bazı konularda yeni bir bakış açısı kazanmana yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…