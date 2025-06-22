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23 Haziran - 29 Haziran Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
23 - 29 Haziran 2025, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 23 Haziran - 29 Haziran haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta senin için biraz farklı geçebilir! Özellikle hafta ortasında gökyüzünde belirecek olan Yeni Ay, bedenine odaklanma fırsatı sunabilir. Uykusuz geçen geceler, sabahları bitkin uyanmalar veya kronikleşen ağrılar birer birer son bulabilir. 

Yeni Ay'ın enerjisi sana uyku düzenini gözden geçirme ve belki de biraz daha sağlıklı bir uyku düzeni oluşturma zamanı diyor. Belki de biraz daha erken yatmayı denemeli veya gece geç saatlere kadar süren ekran karşısında geçirilen zamanı kısmalısın.

Ayrıca, bu hafta bilinçaltından gelen rüyalar da fazlasıyla dikkat çekebilir. Bu rüyalar, iç dünyan hakkında sana ipuçları verebilir ve belki de bazı konularda yeni bir bakış açısı kazanmana yardımcı olabilir. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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