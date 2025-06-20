21 Haziran Cumartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugünün astrolojik atmosferinde, iş çevrenle olan ilişkilerinde bazı değişiklikler hissedebilirsin. Belki de daha önce omuz omuza olduğun bir iş ortağınla arana mesafe girmiş olabilir. Aniden oluşan bir soğukluk veya belirsiz bir çekingenlik şeklinde kendini gösteren bu durum hayatında köklü değişimlere işaret edebilir.

Bu durumun altında yatan neden ise şüphesiz Neptün retrosu olacaktır. Bu evrede retrosu, sahte dostlukları ve samimi ilişkileri birbirinden ayırt etme konusunda sana bir ders vermek üzere. Biraz zorlu zamanlardan geçsen de günün sonunda sana yük olan kişilerden arınacağın ve maddi anlamda güçleneceğin de aşikar.

Aşk hayatında ise bugün, hayallerin ve gerçekler arasında bir çelişki yaşayabilirsin. Belki de hayalini kurduğun aşk hikayesi ile karşı karşıya olduğun durum birbirinden çok farklıdır. Bu durum, gelecekteki beklentilerin ve şu anki duygusal durumun arasında bir ayrım yaratabilir. Belki de kendine dürüst olmak ve zorla yürüttüğün bir ilişkiden arınmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Ayrılığa hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…