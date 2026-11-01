Sevgili Oğlak, diz, bel ve alt karın bölgen bu hafta daha çok ses çıkarabilir. Sekizinci evinde Aslan'da buluşmaya hazırlanan Mars ve Jüpiter kendini arındırma isteği uyandırabilir ama ani ve sert bir diyetten uzak durmalısın. Haftanın ortasında retro Merkür'ün Güneş'le yan yana gelmesi on birinci evinde baş ağrısı ve kalabalıktan kaynaklanan bir yorgunluk getirebilir. Onuncu evinde yavaşlayan ve geri giden Venüs iş yoğunluğunun dizlerine ve beline bıraktığı yükü hafifletiyor. Dördüncü evinde konuşlanan Satürn ve Neptün göğüs bölgende ve mide çevrende ağırlık hissi bırakabilir. Daha çok su iç, dizlerini sıcak tut, geceleri ağır yemekten kaçın ve öğle arasında kısa bir yürüyüşle omuzlarını gevşet. Sabah güneşe çıkıp birkaç dakika durmak kemiklerine ve ruh haline iyi gelir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…