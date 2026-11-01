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Oğlak Burcu right-white
2 - 8 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 2 Kasım - 8 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Kasım - 8 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, hafta arkadaşlıklar ve gelecek planları üzerine yoğunlaşan bir hava taşıyor. Haftanın ortasında retro Merkür'ün Güneş'le yan yana gelmesi on birinci evinde ortak bir hedefi ve ekip çalışmasını yeniden şekillendiriyor. İlk günlerde Ay'ın Aslan'daki geçişi sekizinci evinde ortak para ve borç konularını öne çıkarıyor. Hafta sonu Ay'ın Terazi'den Akrep'e geçmesi sosyal çevrende sıcak bir buluşmayı destekliyor. Dördüncü evindeki Satürn ve Neptün ev ve aile sorumluluğunu hatırlatıyor.

Maddi olarak dostlardan gelen ortak bir iş önerisi Merkür retrosuyla ayrıntıda eksik kalabilir; şartları yazılı iste. Venüs'ün Jüpiter'le kurduğu destekleyici açı ortak para konusunda dengeli bir çözüm bulmana yardım ediyor.

Gelelim aşka. Onuncu evinde yavaşlayan ve geri giden Venüs iş ile ilişki arasındaki dengeni sorgulatıyor. Hafta sonunda Ay ve Venüs'ün kavuşması partnerine ayırdığın zamanı artırmak için güzel bir fırsat. Bekar Oğlak ise iş çevresinde tanıdığı biriyle yakınlaşabilir, ama mesafeyi koruman daha sağlıklı.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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