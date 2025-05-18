19 Mayıs - 25 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu hafta, eski bir aşk filmi izler gibi, nostaljik bir rüzgar seni sarıp sarmalayacak. Özellikle de 22 Mayıs'ta gökyüzünde bir araya gelecek olan Venüs ile Mars, geçmişte bir kenara bıraktığını düşündüğün aşkının kıvılcımlarını yeniden alevlendirebilir. Fakat bu defa, olayları tamamen farklı bir açıdan değerlendirmen gerekiyor. Belki de geçmişte farkına varmadığın, göz ardı ettiğin bazı detayları bu defa daha iyi görebilirsin. Bu durum, aşkının daha sağlam bir zemin üzerine inşa edilmesine yardımcı olabilir.

Bu hafta, duygusal anlamda kendi iç dünyanı yeniden keşfetme fırsatı da seni bekliyor. Kendine biraz vakit ayır, belki bir kahve eşliğinde duygularını dinle ve kalbinin ritmini takip et. Unutma, kalbinin sesi seni asla yanıltmaz. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...