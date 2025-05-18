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19 Mayıs - 25 Mayıs Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
19 - 25 Mayıs 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 19 Mayıs - 25 Mayıs haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 19 Mayıs - 25 Mayıs haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta, eski bir aşk filmi izler gibi, nostaljik bir rüzgar seni sarıp sarmalayacak. Özellikle de 22 Mayıs'ta gökyüzünde bir araya gelecek olan Venüs ile Mars, geçmişte bir kenara bıraktığını düşündüğün aşkının kıvılcımlarını yeniden alevlendirebilir. Fakat bu defa, olayları tamamen farklı bir açıdan değerlendirmen gerekiyor. Belki de geçmişte farkına varmadığın, göz ardı ettiğin bazı detayları bu defa daha iyi görebilirsin. Bu durum, aşkının daha sağlam bir zemin üzerine inşa edilmesine yardımcı olabilir.

Bu hafta, duygusal anlamda kendi iç dünyanı yeniden keşfetme fırsatı da seni bekliyor. Kendine biraz vakit ayır, belki bir kahve eşliğinde duygularını dinle ve kalbinin ritmini takip et. Unutma, kalbinin sesi seni asla yanıltmaz. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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