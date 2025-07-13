14 Temmuz - 20 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, biliyoruz ki senin için 'güçlü kal, dik dur' ifadesi bir yaşam felsefesi haline geldi. Ancak bu duruşunun ardında omuzlarına yüklenen ağırlığı hissettiğini de unutmuyoruz. Bu hafta, evrenin seninle bir anlaşması var: O ağırlıkları biraz yere bırakmanı istiyor. Kendine bir iyilik yap ve bedenini rahatlat. Nasıl mı? Hafif bir masajla kaslarını gevşet, yavaş bir sabahla güne başla, sessiz bir yürüyüşle zihnin huzur bulsun... İşte en büyük şifa, bu basit ama etkili ritüellerde saklı.

Disiplinli olmak, senin doğan gereği. Ancak, unutma ki, bu disiplinli duruşunun yanında kendine karşı şefkatli olmayı da öğrenmekte fayda var. Kendine karşı daha anlayışlı ve hoşgörülü olmayı denemelisin. İçindeki o sert disiplinli kişiye biraz mola ver ve kendine karşı daha yumuşak bir dil kullanmayı öğren. İşte bu hafta, senin için tam da bu dönüşümü yaşamanın tam zamanı. Kendine karşı daha şefkatli olmayı öğrenirken, aynı zamanda da hayatın tadını çıkarmanın keyfini yaşa. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…