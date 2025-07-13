14 Temmuz - 20 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde hayatındaki sorumlulukların biraz daha arttığını hissedebilirsin. Kontrol etme ihtiyacının daha da artacağı bu dönemde, her şeyi aynı anda düzene sokmaya çalışmak seni yorabilir. Bu yüzden önceliklerini yeniden gözden geçirmekte fayda var. Unutma ki her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak yerine, önceliklerine odaklanmak seni daha az strese sokar.

Hafta ortasında ise Merkür'ün durağan konumda olması nedeniyle, özellikle yöneticilerinle yaptığın yazışmalarda dikkatli olman gerekiyor. Yeni görev teklifleri veya pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir. Ancak hemen karar vermek yerine, bu konuları biraz zamana bırakmanda fayda var. Hızlı kararlar, bazen yanıltıcı olabilir.

Aşk hayatına gelirsek, Venüs'ün desteğiyle hafta ortasında duyguların daha rahat akıyor. Eğer partnerinle bir konuyu konuşmak istiyorsan, bu hafta tam da bunun için en uygun zaman olabilir. Bekar Oğlaklar içinse, işle bağlantılı bir ortamda romantik bir kıvılcım doğabilir. Belki de ofisteki o yeni mesai arkadaşınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor, kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…