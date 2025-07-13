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14 Temmuz - 20 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Oğlak ve yükselen Oğlak burçları 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 14 Temmuz - 20 Temmuz haftan nasıl geçecek? Bu hafta Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu haftanın ilk günlerinde hayatındaki sorumlulukların biraz daha arttığını hissedebilirsin. Kontrol etme ihtiyacının daha da artacağı bu dönemde, her şeyi aynı anda düzene sokmaya çalışmak seni yorabilir. Bu yüzden önceliklerini yeniden gözden geçirmekte fayda var. Unutma ki her şeyi aynı anda yapmaya çalışmak yerine, önceliklerine odaklanmak seni daha az strese sokar.

Hafta ortasında ise Merkür'ün durağan konumda olması nedeniyle, özellikle yöneticilerinle yaptığın yazışmalarda dikkatli olman gerekiyor. Yeni görev teklifleri veya pozisyon değişiklikleri gündeme gelebilir. Ancak hemen karar vermek yerine, bu konuları biraz zamana bırakmanda fayda var. Hızlı kararlar, bazen yanıltıcı olabilir.

Aşk hayatına gelirsek, Venüs'ün desteğiyle hafta ortasında duyguların daha rahat akıyor. Eğer partnerinle bir konuyu konuşmak istiyorsan, bu hafta tam da bunun için en uygun zaman olabilir. Bekar Oğlaklar içinse, işle bağlantılı bir ortamda romantik bir kıvılcım doğabilir. Belki de ofisteki o yeni mesai arkadaşınıza biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor, kim bilir? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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