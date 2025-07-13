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14 Temmuz - 20 Temmuz Oğlak Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
14 - 20 Temmuz 2025, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü

Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Temmuz - 20 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının 14 Temmuz - 20 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bu hafta tutkulu gezegen Venüs, adeta seninle birlikte dans ediyor. Bu enerji ise duygusal dünyanda dalgalar yaratıyor. Hafta ortasında, Venüs'ün tatlı ve yumuşak enerjisiyle kalbin daha rahat atacak ve duyguların daha özgürce akacak. Eğer sevgilinle bir konuyu konuşmak, bir sorunu çözmek ya da sadece kalbindekileri dökmek istiyorsan, bu hafta tam da bunun için en uygun zaman olabilir. Gökyüzünün bu güçlü etkisi altında, sözlerin daha etkili olacak ve sevgilin seni daha iyi anlayacak.

Bekar bir Oğlak burcu isen bu hafta aşkı en beklenmedik bir yerde bulabilirsin. İş yerinde, bir toplantıda ya da belki de bir iş gezisinde romantik bir kıvılcım doğabilir. O yeni mesai arkadaşın, belki de sadece masum bir iş arkadaşı değildir. Belki de onunla biraz daha zaman geçirmen, ona biraz daha dikkat etmen gerekiyordur. Kim bilir, belki de aşk hayatında yeni bir sayfa açmak üzere bir adım atıyorsundur. O zaman her şey gönlünüzce olsun, bol şans! Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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