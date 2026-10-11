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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Oğlak Burcu chevron-right-grey 12 Ekim - 18 Ekim Oğlak Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Oğlak Burcu right-white
12 - 18 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.10.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 12 Ekim - 18 Ekim haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, haftanın ikinci yarısında Ay burcuna geçerken Oğlak'ta İlk Dördün'ün gerçekleşmesi diz, eklem ve kemik sağlığını öne çıkarıyor; uzun toplantılarda ayağa kalkıp bacaklarını germek ve dizlerini serin havada sıcak tutmak rahatlatır. Mars ile Satürn'ün üçgeni disiplinli bir spor düzeni kurmak için sağlam bir destek, kademeli artan bir tempo eklemlerini zorlamaz. Haftanın başında Akrep'teki Ay arkadaş çevresindeki yoğunluğun uykunu bölmesine yol açabilir, yatmadan önce sıcak bir duş yardımcı olur. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi aşırı yeme ve geç saatli yemekle sindirimi yorabilir. Plüton'un ileri harekete dönmesi sırt ve bel bölgesinde birikmiş gerginliği çözmek için hafif esneme hareketlerini önemli kılıyor. Kalsiyumdan zengin yoğurt gibi besinler kemik sağlığını destekler.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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