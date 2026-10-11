Sevgili Oğlak, haftanın ikinci yarısında Ay burcuna geçerken Oğlak'ta İlk Dördün'ün gerçekleşmesi diz, eklem ve kemik sağlığını öne çıkarıyor; uzun toplantılarda ayağa kalkıp bacaklarını germek ve dizlerini serin havada sıcak tutmak rahatlatır. Mars ile Satürn'ün üçgeni disiplinli bir spor düzeni kurmak için sağlam bir destek, kademeli artan bir tempo eklemlerini zorlamaz. Haftanın başında Akrep'teki Ay arkadaş çevresindeki yoğunluğun uykunu bölmesine yol açabilir, yatmadan önce sıcak bir duş yardımcı olur. Haftanın başındaki Ay ile Jüpiter'in karesi aşırı yeme ve geç saatli yemekle sindirimi yorabilir. Plüton'un ileri harekete dönmesi sırt ve bel bölgesinde birikmiş gerginliği çözmek için hafif esneme hareketlerini önemli kılıyor. Kalsiyumdan zengin yoğurt gibi besinler kemik sağlığını destekler.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…