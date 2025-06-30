Temmuz Kova Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Temmuz ayında finansal konular çok öne çıkmasa da ilişkili olduğunuz ortaklıklar, projeler ve hobilerden para kazanma gibi temalar aktif olabilir. Uranüs’ün 5. evinize geçmesiyle birlikte yaratıcı fikirlerden gelir elde etme potansiyeliniz artıyor. Ancak bu gelir kaynakları değişken olabilir, bu nedenle maddi planlarınızı esnek tutmalısınız. Ayrıca yatırımlarınızdan elde edeceğiniz ya da kaybedeceğiniz miktarlarda olabilir. Sürprizlere açık olun.