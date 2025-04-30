Mayıs Kova Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

12 Mayıs Akrep Dolunayı psikolojik olarak sağlığınızı etkileyebilir.

20 Mayıs sonrası, Güneş’in İkizler burcuna geçişiyle zihinsel olarak daha aktif olacaksınız bu da psikolojik sağlığınız üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Aşırı zihinsel yorgunluk ya da stres hissedebilirsiniz. Bu nedenle bu ay rahatlamayı unutmayın. Kendinize biraz izin verin.