Mayıs Kova Burcu Aylık Para Burç Yorumu

1–20 Mayıs arası Güneş Boğa’da olacak. Bu dönemde evle ilgili harcamalar, taşınma ya da ailevi bütçe konuları sizi meşgul edebilir. Bu dönem iş hayatından uzaklaşma, evde rahatlama isteği duyabilirsiniz. Ancak finansal olarak iş veya ev arasındaki dengeyi sağlamakta fayda var.

17–18 Mayıs Güneş-Uranüs kavuşumu iş hayatında sürpriz fırsatlar getirebilir. İş değişiklikleri, yeni projeler veya beklenmedik bir gelir kaynağı ortaya çıkabilir.

25 Mayıs Satürn’ün Koç burcuna geçişiyle kariyerle ilgili sorumluluk almak ve disiplinli bir yaklaşım benimsemek gerekebilir. Güzel bir ay olsun!