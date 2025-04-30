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Mayıs Kova Burcu Aylık Para Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Mayıs 2025, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü

Mayıs ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Kova ve yükselen Kova burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Mayıs ayında Kova ve yükselen Kova burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

1–20 Mayıs arası Güneş Boğa’da olacak. Bu dönemde evle ilgili harcamalar, taşınma ya da ailevi bütçe konuları sizi meşgul edebilir. Bu dönem iş hayatından uzaklaşma, evde rahatlama isteği duyabilirsiniz. Ancak finansal olarak iş veya ev arasındaki dengeyi sağlamakta fayda var.

17–18 Mayıs Güneş-Uranüs kavuşumu iş hayatında sürpriz fırsatlar getirebilir. İş değişiklikleri, yeni projeler veya beklenmedik bir gelir kaynağı ortaya çıkabilir.

25 Mayıs Satürn’ün Koç burcuna geçişiyle kariyerle ilgili sorumluluk almak ve disiplinli bir yaklaşım benimsemek gerekebilir. Güzel bir ay olsun!

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
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