Haziran Kova Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Ayın ilk yarısında hayat enerjik, hareketli ve sosyal geçebilir; ancak aşırı uyarılma, uykusuzluk veya dikkat dağınıklığı gibi etkiler yorgunluk yaratabilir. Enerjinizi dengelemek için yeterli dinlenme ve fiziksel denge önemli olacak.

25 Haziran’da Yengeç burcunda gerçekleşen yeniay ise tam olarak 6. evinizde, yani sağlık ve günlük yaşam evinizde meydana geliyor. Bu oldukça önemli bir etki. Yeni bir beslenme programı, egzersiz rutini ya da sağlıkla ilgili alışkanlıklar oluşturmak için güçlü bir dönem. Ayrıca kontrollerinizi de aksatmamalısınız.