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Haziran Kova Burcu Aylık Sağlık Burç Yorumu

Kova Burcu right-white
Haziran 2025, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Kova ve yükselen Kova burçlarının Haziran ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Haziran ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Kova ve yükselen Kova burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Ayın ilk yarısında hayat enerjik, hareketli ve sosyal geçebilir; ancak aşırı uyarılma, uykusuzluk veya dikkat dağınıklığı gibi etkiler yorgunluk yaratabilir. Enerjinizi dengelemek için yeterli dinlenme ve fiziksel denge önemli olacak.

25 Haziran’da Yengeç burcunda gerçekleşen yeniay ise tam olarak 6. evinizde, yani sağlık ve günlük yaşam evinizde meydana geliyor. Bu oldukça önemli bir etki. Yeni bir beslenme programı, egzersiz rutini ya da sağlıkla ilgili alışkanlıklar oluşturmak için güçlü bir dönem. Ayrıca kontrollerinizi de aksatmamalısınız.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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