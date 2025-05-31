Haziran Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

Haziran ayı sizin için sosyal çevre, yaratıcı projeler ve duygusal hayatla ilgili önemli gelişmelere gebe. Ayın ilk yarısında Güneş ve Merkür İkizler burcunda, yani haritanızın 5. evinde ilerliyor. Bu dönem aşk, çocuklar, hobiler ve yaratıcılık konuları ön planda olacak. Kendinizi daha neşeli hissedebilirsiniz.

11 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşen dolunay, sizin 11. evinizde olacak. Bu da arkadaş çevresi, sosyal gruplar, projeler ve geleceğe dair hedeflerde bir tamamlanma veya farkındalık yaratabilir. Ayrıca kim dost kim düşman görebilirsiniz.

25 Haziran’daki Yengeç yeniayı ise 6. evinizde, yani sağlık, iş ortamı ve günlük düzen konularında yeni başlangıçlara işaret ediyor. İş ortamınızda yeni bir görev üstlenebilir, sağlıkla ilgili bir rutine başlayabilir ya da yaşam düzeninizi yeniden organize edebilirsiniz.