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Haziran Kova Burcu Aylık Burç Yorumu

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Haziran 2025, Aylık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü

Gökyüzü Haziran ayında bir hayli hareketli! Kova ve yükselen Kova burçları Haziran ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Haziran ayı nasıl geçecek? Bu ay Kova ve yükselen Kova burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Haziran ayı sizin için sosyal çevre, yaratıcı projeler ve duygusal hayatla ilgili önemli gelişmelere gebe. Ayın ilk yarısında Güneş ve Merkür İkizler burcunda, yani haritanızın 5. evinde ilerliyor. Bu dönem aşk, çocuklar, hobiler ve yaratıcılık konuları ön planda olacak. Kendinizi daha neşeli hissedebilirsiniz.

11 Haziran’da Yay burcunda gerçekleşen dolunay, sizin 11. evinizde olacak. Bu da arkadaş çevresi, sosyal gruplar, projeler ve geleceğe dair hedeflerde bir tamamlanma veya farkındalık yaratabilir. Ayrıca kim dost kim düşman görebilirsiniz.

25 Haziran’daki Yengeç yeniayı ise 6. evinizde, yani sağlık, iş ortamı ve günlük düzen konularında yeni başlangıçlara işaret ediyor. İş ortamınızda yeni bir görev üstlenebilir, sağlıkla ilgili bir rutine başlayabilir ya da yaşam düzeninizi yeniden organize edebilirsiniz.

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Astrolog Gizem
Astrolog Gizem
Astroloji Editörü
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